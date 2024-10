Inter, ansia Zielinski: il centrocampista ha chiesto il cambio con la Polonia

Dalla Polonia arriva un campanello d’allarme per l’Inter. Piotr Zielinski ha accusato un problema fisico e ha chiesto il cambio nel corso della partita contro la Croazia. Il centrocampista era andato in gol nel corso del primo tempo salvo poi alzare bandiera bianca al 74′. Nel dettaglio Zielinski ha sentito un dolore alla porte posteriore della coscia destra dopo aver effettuato un passaggio. Non appena sentita la fitta, Zielinski si è fermato precauzionalmente e ha chiesto il cambio alla panchina. Condizioni da rivalutare in vista di Roma-Inter.

Foto: Instagram Zielinski