Inter, ansia Pavard: problema al ginocchio. Lascia il campo al 32′

Arrivano brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Al 28′ il difensore centrale ha accusato un problema al ginocchio in seguito a uno scontro di gioco al centro dell’area di rigore con Ademola Lookman, con il difensore francese rimasto a terra dolorante. Immediata l’entrata in campo dei medici con la barella ma, dopo un primo momento, il calciatore è uscito dal campo sulle proprie gambe. Solo in un secondo momento, quando ormai già fuori dal campo, Pavard è stato caricato sulla barella e scortato all’interno degli spogliatoi.

Foto: Instagram Pavard