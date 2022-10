Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro contro la Roma per 2-1, potrebbe arrivare un’altra brutta notizia per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez, infatti, ha accusato un fastidio ai flessori della coscia durante la partita contro i giallorossi, e nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti.

Foto: Inter Twitter