Inter, ancora personalizzato per Brozovic e De Vrij. Vidal fermo per influenza (tampone negativo)

Brutte notizie per l’Inter. Vidal è infatti assente alla ripresa degli allenamenti nerazzurri in vista della sfida di sabato contro la Fiorentina. Il cileno è alle prese con una leggera influenza: è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito negativo. Brozovic e De Vrij hanno svolto una seduta personalizzata: per il croato previsto un ritorno graduale in gruppo per essere a disposizione con i Viola. Tempi più lunghi per l’olandese.

FOTO: Twitter Inter