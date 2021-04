Inter, ancora Darmian! Fiorentina-Juve 1-1: Morata risponde al cucchiaio di Vlahovic

Due gare appena concluse, valide per la 33a giornata di Serie A 2020-21. valida per la 33a giornata di Serie A con calcio d’inizio alle ore 15.00.

A San Siro si affrontano Inter ed Hellas Verona e dopo i primi 45′ si va al riposo sullo 0-0: chance mancata da Lautaro Martinez dopo soli 3′, poi gli scaligeri rischiano l’autorete con Magnani e alla mezz’ora mettono paura ad Handanovic con un tiro di Bessa, Barak non arriva sulla respinta.

Nella ripresa Faraoni spaventa i nerazzurri con un pallone che attraversa tutta l’area piccola, Lautaro trova Silvestri sulla sua strada e al 69′ Hakimi colpisce la traversa su calcio di punizione da trentacinque metri.

Al 77′ l’undici di Conte la sblocca con il solito grande contropiede: Sanchez innesca Hakimi, il marocchino apre sulla sinistra per Darmian che, tutto solo, si accentra e calcia in diagonale. All’83’ pareggiano gli ospiti con Faraoni, abile a sfruttare un liscio di Handanovic, ma la rete viene annullata da Abisso. Restano dubbi e tante proteste da parte della panchina gialloblù. L’Inter soffre nei minuti finali ma la spunta anche oggi, tre punti che avvicinano ancor più l’obiettivo Scudetto: ora è a più 13 in attesa del Milan, impegnato domani all’Olimpico contro la Lazio.

Al Franchi c’è Fiorentina-Juventus, al termine del primo tempo è la Fiorentina a trovarsi in vantaggio, grazie a un calcio di rigore causato da un tocco di mano di Rabiot, concesso dopo un check al VAR da Massa e segnato da Vlahovic con un morbido cucchiaio. I Viola avevano già sfiorato il vantaggio con Pulgar, conclusione da fuori area che con una deviazione diventa imparabile per Szczesny, ma è il palo a negare il gol al centrocampista. Nel finale di tempo chance per Ramsey, che, dopo una splendida azione corale dei bianconeri, a tu per tu con Dragowski mette di poco a lato.

Nella ripresa Pirlo mette Morata al posto di Dybala e lo spagnolo segna al primo pallone toccato, 40 secondi dopo l’inizio del gioco, con un bel sinistro a giro solo sfiorato dal portiere Viola.

Con una serie di rimpalli Szczesny e Chiellini rischiano il pasticcio, ma il polacco anticipa all’ultimo Caceres ed evita il gol dell’1-2. Lo stesso Chiellini sfiora il vantaggio, Dragowski esce a vuoto su un corner, ma il difensore non trova la porta con il suo colpo di testa.

Finisce 1-1 a Firenze, un punto che serve sicuramente di più ai Viola che ai bianconeri, leggera frenata nella rincorsa alla Champions League.

