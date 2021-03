Inter, anche l’ex Brehme celebra la vittoria con l’Atalanta

Vittoria importante in chiave scudetto quella conquistata ieri sera dall’Inter contro l’Atalanta. I nerazzurri di Conte, grazie ai tre punti conquistati contro la Dea, tengono a distanza di sicurezza Milan e Juventus in classifica, che seguono rispettivamente con 6 e 10 punti di svantaggio, anche se i bianconeri hanno una partita in meno. Un successo, dunque, considerato potenzialmente decisivo e festeggiato anche dall’ex terzino nerazzurro Andreas Brehme che ha celebrato la vittoria della sua Inter postando nelle storie instagram la foto dell’esultanza dell’autore del gol da tre punti, Skriniar, accompagnata dai cuori nerazzurri.

Foto: instagram Brehme/inter.it