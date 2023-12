Uomini contati in attacco per Simone Inzaghi. Sanchez non sarà convocato per la sfida contro il Bologna di mercoledì, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Il cileno sente ancora dolore dopo l’affaticamento muscolare accusato alla vigilia del match contro la Lazio.

Il tecnico nerazzurro spera a questo punto di averlo a disposizione per Inter-Lecce del 23 dicembre.

Foto: Instagram Sanchez