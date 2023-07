Inter-Al Nassr, le formazioni: Inzaghi opta per Stankovic tra i pali, Brozovic e Ronaldo titolari

L’Inter si prepara a scendere in campo quest’oggi (alle 12.20 ora italiana) contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, ed quindi ritroverà i suoi ex compagni. Per i nerazzurri si tratta della prima amichevole in questa tournée giapponese. Inzaghi ha scelto Stankovic tra i pali, Bisseck a in difesa e la coppia Lautaro–Correa in avanti. Questa la formazione ufficiale dei meneghini: Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa. Luis Castro, tecnico degli arabi, ha scelto Fofana e Brozovic a centrocampo e Ronaldo davanti. Questa la formazione ufficiale dell’Al Nassr: Alaqidi; S. Al-Ghannam, Madu, Lajami, Telles; Fofana, Brozovic; K. Al-Ghannam, Talisca, Ghareeb, Ronaldo.

Foto: sito Inter