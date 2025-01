Inter agli ottavi di Champions! Milan, Juve e Atalanta andranno ai playoff

È appena terminata l’ultima giornata della fase a campionato di Champions League. L’Inter domina il Monaco e vola agli ottavi di Champions League nel segno di Lautaro: 3-0. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena 3′ con il rigore trasformato da Lautaro Martinez. Già in vantaggio nel risultato e negli uomini, i nerazzurri di Simone Inzaghi passano sul 2-0 a un quarto d’ora dall’inizio. Doppietta per Lautaro Martinez. Nella ripresa è ancora il Toro a trovare la via del gol. Gran parte del merito va a Mkhitaryan: l’armeno parte dalla propria metà campo, si fa sessanta metri palla al piede e cerca la porta. Respinta laterale di Majecki, tap-in facile del Toro. Prima tripletta in Champions per il 10 nerazzurro.

Il Bologna – già eliminata – pareggia in casa dello Sporting CP. Gli uomini di Italiano sbloccano la gara grazie alla rete di Pobega. Ma al 77′ i portoghesi ristabiliscono la parità grazie alla rete di Harder.

La Juventus cade in casa contro il Benfica: 2-0. Dopo aver perso Pierre Kalulu per infortunio al 16′, i bianconeri hanno subito gol pochi istanti dopo. A sbloccare la gara è la rete di Pavlidis al 16′. Nella ripresa, all’81’, arriva anche il raddoppio con Kokcu del Benfica che spegne definitivamente le speranze dei bianconeri.

Cade anche il Milan in casa della Dinamo Zagabria: 2-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 19′ con la rete di Baturina. E al 36′ i rossoneri rimangono anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Musah. Subito dopo aver preso il 2-0, poi annullato per un evidente tocco di mano di Baturina, i rossoneri ripristinano l’equilibrio all’improvviso: conclusione non irresistibile di Christian Pulisic ed errore di Nevistic, che si lascia sorprendere sul suo palo al 53′. Marko Pjaca riporta avanti la Dinamo a Zagabria. L’ex Juve e Fiorentina si è fatto largo in area di rigore e ha trafitto Maignan con un gran sinistro a incrociare. Il Milan, in inferiorità numerica, è così di nuovo sotto al 60′.

Infine, parità tra Barcellona e Atalanta al Santiago Bernabeu: 2-2. I bergamaschi hanno trovato il vantaggio per un momento con Davide Zappacosta, ma il VAR ferma tutto per fuorigioco. Nella ripresa si accende la gara. Lamine Yamal apre le marcature, ma la rete di Ederson riporta il punteggio in parità. I blaugrana tornano avanti al 72′ con Araujo, ma è immediata la risposta degli uomini di Gasperini che rispondono al 79′ con Pasalic. Un risultato che condanna l’Atalanta ai playoff. Infatti, i bergamaschi si posizionano al nono posto a un solo punto di distanza dall’accesso diretto agli ottavi di Champions.

Foto: Instagram Inter