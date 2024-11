Inter, affaticamento muscolare per Carlo Augusto. E’ in dubbio per Firenze

Nuovo problema in casa Inter, ancora in difesa. Carlos Augusto, infatti, è alle prese con un leggero affaticamento muscolare ed è in dubbio per il big match della 14esima giornata di Serie A contro la Fiorentina domenica pomeriggio. Con Pavard sicuramente assente e Acerbi in forse, nuova possibile assenza in difesa per Simone Inzaghi che si ritrova a fare la conta dei calciatori disponibili a 48 ore dal match del Franchi.

Foto: sito Inter