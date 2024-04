Federico Dimarco ha rimediato un affaticamento al polpaccio destro e non si è allenato. Domani Inzaghi lo porterà comunque in panchina per la sfida contro i granata ma solo per onor di firma e per la festa scudetto, ma l’esterno mancino non sarà impegnato. Possibili accertamenti nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Inter