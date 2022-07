Inter, adesso con Skriniar stop agli equivoci

L’Inter ha accarezzato per mesi e mesi il sogno di prendere Bremer, è arrivata lunga – anticipata dalla Juve – e sono cose che possono capitare quando serve un’uscita per concretizzare un’entrata. La Juve ha piazzato de Ligt, l’Inter non ha avuto la proposta che invocava dal Paris Saint–Germain per Skriniar e l’epilogo per il difensore brasiliano è andato in rovina. Ora, con tutto il rispetto per le decisioni di chiunque, crediamo che occorra uscire definitivamente dall’equivoco. Skriniar ha un altro anno di contratto con i nerazzurri, molti tifosi avrebbero preferito la sua conferma e l’avrebbero sacrificata soltanto se fosse arrivato Bremer. Adesso non sappiamo quanti difensori siano all’altezza di Skriniar in giro per l’Europa, ma non pensiamo sia questo il problema. Piuttosto quello di uscire dall’equivoco, in un senso o nell’altro. E se fosse “in un senso”, la conferma, Skriniar andrebbe blindato velocemente.

Foto: Twitter Uefa