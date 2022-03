Inter a Liverpool per la rimonta: il talismano può essere Gosens

Domani sera la Champions League torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale. Uno dei due match si giocherà ad Anfield, dove l’Inter proverà a ribaltare lo 0-2 dell’andata subito dal Liverpool. Il compito sarà tutt’altro che facile per i nerazzurri, che si troveranno davanti una montagna da scalare a mani nude. Servirà un’impresa anche solo per battere i Reds, corazzata europea già da anni. Visto il recente passato dell’Inter, tornata in Champions League da tre stagioni, sono pochi i giocatori nerazzurri ad aver disputato partite di un certo livello. Tra questi c’è Gosens, che peraltro sa già come si batte il Liverpool ad Anfield: nel novembre del 2020, dopo la batosta subita al Gewiss Stadium, l’Atalanta si impose in Inghilterra per 2-0 e la seconda rete fu messa a segno proprio dall’esterno tedesco. Considerando che Perisic viene da tante fatiche, al punto da finire in tribuna contro la Salernitana, Inzaghi darà ulteriori minuti a Gosens, che può dare continuità al positivo esordio in campionato. Può essere lui il talismano nerazzurro: tra gli altri che hanno calcato almeno una volta il terreno di gioco del Liverpool, infatti, Dzeko non ha mai vinto in 9 precedenti e Vidal, che dovrebbe sostituire Barella, nel maggio del 2019 ha subito col Barcellona un 4-0 che non lascia spazio a discussioni di nessun tipo.

Foto: Twitter Inter