Inter, 8-0 in amichevole alla Pergolettese

Si è concluso con il punteggio di 8-0 il test amichevole che ha visto impegnata l’Inter in serata contro la Pergolettese, un match organizzato all’ultimo momento per via della mancata partecipazione dei nerazzurri alla Florida Cup.

I primi sette gol sono arrivati nella prima frazione, con doppiette di Darmian, Satriano, e Pinamonti. In gol anche Gagliardini nella prima frazione. Nella ripresa Simone Inzaghi ha mischiato le carte, inserendo tanti Primavera.

A trovare il gol dell’8-0 il giovane Nunziatini.

Buone indicazioni per Inzaghi che domani riabbraccerà i vari Lukaku, Vidal e Sanchez.

Foto: Twitter Inter