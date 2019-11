Inter 7 su 7 in trasferta: è il marchio indelebile di Conte

L’Inter non molla di un centimetro. È il marchio indelebile di Antonio Conte da quando è arrivato in panchina: 7 su 7 in trasferta, un percorso netto e con l’autorevolezza di una squadra che ha memorizzato tutti i meccanismi dell’allenatore. Impressionante la prova di forza a Torino: è vero che i granata avevano mille problemi, compre il ko di Belotti in avvio di partita, ma è altrettanto vero che l’Inter sa ciò che vuole e soprattutto come ottenere il risultato. Conte ha messo il timbro da un po’ di settimane, adesso Praga gli può consentire di andare avanti in Champions, a conferma di un gran rendimento iniziato con il suo avvento in nerazzurro.

Foto: Inter Twitter