Inter, 5 su 5 in campionato! Gioiello di Dimarco, 1-0 a Empoli

Alle 12.30 Empoli e Inter hanno aperto la domenica di Serie A, con i nerazzurri che hanno vinto in Toscana battendo gli uomini di Andreazzoli per 1-0. Da subito chiare le intenzioni dell’Inter, che nei primi dieci minuti si rende da subito pericolosa: prima con un destro alto di Davide Frattesi, poi con Darmian che scavalca Berisha con un colpo di testa, trovando tuttavia il salvataggio sulla linea di Ismajli. Pochi minuti dopo non si fermano le avanzate degli uomini di Inzaghi, con Dimarco che calcia dalla distanza: prima la risposta con i pugni di Berisha, poi il colpo di testa alto di Thuram. Dalla seconda metà del primo tempo l’Empoli riesce a entrare in partita, riuscendo a frenare l’emorragia derivata dalla continua pressione interista. Gli uomini di Andreazzoli riescono a guadagnare campo, e riescono a evitare il vantaggio dell’Inter: da calcio d’angolo Thuram aveva messo dentro la rete dell’uno a zero, poi annullata per posizione di fuorigioco. L’ultima occasione del primo tempo arriva al minuto 42′, con Frattesi che cerca la porta ma trova l’uscita di Berisha.

Il secondo tempo si apre con i toscani subito pericolosi, con l’abanese Shpendi che calcia con il mancino da posizione defilata, ma è ancora una volta Federico Dimarco l’uomo in più di questo avvio stagionale dell’Inter: al minuto 51, sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore degli uomini di Inzaghi, la respinta di Ranocchia arriva a Dimarco che si coordina e segna con il sinistro, regalando il vantaggio a Lautaro e compagni. Cinque minuti dopo prosegue il monologo interista, con Thuram che calcia con il destro: la conslusione viene leggermente deviata ed esce alla destra di Berisha. L’occasione più nitida della partita dell’Empoli arriva al 66′, quando Ranocchia cerca la conclusione direttamente da calcio di punizione: ne esce un tiro potente a cui Summer risponde con attenzione. Al minuto 78′ è Thuram a sfiorare il raddoppio, con un tiro molto simile a quello fatto in occasione del gol al Milan. La gara termina dunque 1-0 in favore dll’Inter, che però perde Arnautovic nel finale per un problema muscolare. Con questo successo l’Inter prosegue la sua striscia di vittorie, con quindici punti ottenuti nelle prime cinque gare. Percorso inverso per l’Empoli, ancora a zero punti dopo aver collezionato cinque sconfitte.

Foto: Instagram Dimarco