Inter 4-0 all’Atalanta (doppietta Thuram, Barella e autogol Djimsiti). Primo posto con il Torino

L‘Inter batte 4-0 l’Atalanta nel posticipo del venerdì della terza giornata di Serie A. I padroni di casa si portano in vantaggio dopo appena tre minuti A firmare l’1-0 è però, con una goffa autorete, Berat Djimsiti. Al decimo minuto arriva anche il raddoppio degli uomini di Inzaghi con un autentico gioiello firmato da Nicolò Barella.

Nella ripresa, si attende una reazione della Dea, ma l’Inter ritorna con maggiore cattiveria e determinazione. Al 47′, arriva l’immediato 3-0 che fa calare il sipario sul match. E’ Thuram a sfruttare una azione da fallo laterale, spizzata di Benjamin Pavard, arriva Thuram in mezzo a 3 difensori a insaccare in rete. Atalanta ko e che viene affondata definitivamente al 56′. Azione di calcio d’angolo per i nerazzurri, mischia in area, liscia la difesa atalantina e Thuram fa doppietta al 56′ per il 4-0 dell’Inter. Inter che prende anche un palo e sfiora anche il 5-0 con Lautaro più volte.

Arriva una grande chance nel finale anche per i nu0vi entrati. Taremi e Arnautovic flirtano con la manita. Finisce 4-0. L’Inter si porta in vetta a 7 punti, insieme al Torino. L’Atalanta resta a 3.

Foto: twitter Inter