Inter, 3-1 all’Empoli. Nerazzurri a -3 dal Napoli (con una gara da recuperare)

L’Inter batte 3-1 l’Empoli nel posticipo della domenica, riportandosi in scia al Napoli, a -3 dai campani, ma con una gara ancora da recuperare. Primo tempo, come di recente, sottotono, Inter che studia gli avversari, crea non tanto, se non per un palo di Lautaro. Empoli ben schierato che si difende bene.

Nella ripresa, i nerazzurri cambiano passo come sono abituati nelle ultime gare. Sblocca la gara Lautaro Martinez al 55′. Grandissima conclusione del Toro che batte il portiere toscano. Inter che va in scioltezza e la chiude al 79′ con Dumfries. Per l’olandese un 2025 da sogno, con 5 gol nelle ultime gare.

L’Empoli però nel finale ci crede e con l’ex Sebastiano Esposito torna in partita al minuto 83, creando per alcuni minuti apprensione a San Siro. Prima del tris di Marcus Thuram che trova il primo gol del 2025, che chiude la gara sul 3-1.

L’Inter sale a 47 punti, a -3 dal Napoli che è a 50. Inter che ha ancora una gara da recuperare.

