Inter, 16 giocatori in Nazionale. Club infastidito

Tornano le Nazionali, con la sosta dei campionati e i ritiri dei club che si svuotano. In Serie A, il club che ha prestato più giocatori alle rispettive Nazionali è l’Inter. Nonostante le parole di Marotta in queste settimane, che era contrario alla sosta per le Nazionali, il club non ha potuto opporsi alla partenza di ben 16 elementi.

Sono 5 impegnati con la Nazionale italiana, Bastoni, Barella, D’Ambrosio e Gagliardini con la Nazionale maggiore, Pinamonti con l’Under 21. Nel Cile sono stati convocati i soliti Sanchez e Vidal, altri 2 con la Croazia, Perisic e Brozovic. Poi Skriniar con la Slovacchia, Lukaku con il Belgio, Kolarov con la Serbia (che si giocherà una gara cruciale per la qualificazione agli Europei), Eriksen con la Danimarca, De Vrij con l’Olanda, Lautaro con l’Argentina e infine Hakimi col Marocco.

Conte è preoccupato, non solo per la situazione Covid ma anche per la condizione fisica della squadra già poco esaltante e che causa Nazionali sarà ancora minata, visto che non avrà la possibilità di lavorare con continuità con il gruppo e alla ripresa, attende un altro tour de force tra Champions e campionato almeno fino a Natale.

Una situazione che preoccupa molto il club, non solo l’Inter in realtà, visto che in tanti si sono schierati alle parole di Marotta che non vedeva di buon grado questa sosta internazionale in un periodo così già complicato.

Foto: Twitter Inter