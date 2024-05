Inter, 150mila richieste per l’ultima a San Siro

Come riportato sul sito ufficiale dell’Inter, per l’ultima partita a San Siro ci sarà un vero e proprio tutto esaurito. La partita con la Lazio della 37a giornata è in programma nel weekend del 18-19 maggio. La Lega Serie A però, non ha ancora comunicato data e orario ufficiali. La vendita dei biglietti si è aperta martedì 7 maggio per gli abbonati alla stagione 2023/2024. Da mercoledì 8 maggio tocca ai Soci Inter Club e, in caso di disponibilità residue, saranno messe in vendita libera venerdì 10/05. Attualmente sono 150mila i tifosi che hanno manifestato l’intenzione di acquistare sul sito ufficiale nerazzurro i tagliandi per assistere a Inter-Lazio.

Insomma, il popolo interista si prepara ad un’altra incredibile giornata di festa. La consegna del trofeo al capitano Lautaro Martinez, l’esibizione di Luciano Ligabue nel dopo partita con la canzone “Urlando contro il cielo” e la performance di Tananai, grandissimo tifoso interista ed uno dei tre protagonisti della canzone celebrativa del ventesimo scudetto. Un momento unico a tinte nerazzurre, che farà cantare ancora una volta tutti i tifosi interisti.

