Inter, 11 vittorie su 11 gare nel 2024. E con il miglior attacco d’Europa

Inter straordinaria in questo 2024, dove la compagine di Inzaghi ha iniziato con un repentino cambio di marcia, rispetto comunque a un 2023 dove era stata lo stesso convincente ma non del tutto. Sono 11 vittorie su 11 gare giocate nel 2024. Numeri impressionanti, anche perchè arrivano con una media di quasi 3 gol a partita. I nerazzurri sono reduci dal terzo 4-0 di fila in campionato, la quarta partita dove segna almeno 4 gol.

Solo in 4 occasioni, l’Inter in questo 2024 ha vinto solo 1-0 (con la Juve, Fiorentina, Atletico e il Napoli in Supercoppa). I numeri offensivi della compagine di Inzaghi sono i migliori di tutte le squadre d’Europa.

In questa stagione, infatti, sono 67 gol in 26 partite. I nerazzurri hanno più gol di Bayern Monaco e Liverpool che serguono a ruota. Insomma, numeri straordnari che confermano la forza di questa squadra, in questo momento.

