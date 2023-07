Inter, 10-0 in amichevole alla Pergolettese. Poker per Lautaro

Seconda amichevole estiva e seconda vittoria, per l’Inter di Simone Inzaghi che è scesa in campo nell’ultima sfida prima della tournée estiva in Giappone, dove sosterrà cinque test: i nerazzurri alle 18, ad Appiano Gentile, hanno battuto per 10-0 la Pergolettese, che milita attualmente nel campionato di Serie C. In campo i nuovi Thuram, Bisseck, Frattesi e Cuadrado, i primi due dal 1′,ma anche tutti i giocatori arrivati alla Pinetina lunedì, ovvero quelli impegnati con le rispettive nazionali a metà giugno. Mattatore del match, con 4 gol, Lautaro Martinez. In rete anche Correa.

Foto: sito Inter