Insulti sui social a Mihajlovic, la figlia non ci sta: “Stiamo parlando di un padre, mi vergogno per voi”

Al termine della partita che ha visto il Bologna pareggiare contro la Salernitana, terminata 1-1, sono volati fischi da parte dei tifosi della squadra di Mihajlovic preoccupati dalla situazione di classifica in cui versa, ancora alla prime battute del campionato, la squadra.

Dal malumore dello stadio si è però passati ad attacchi veri e propri sui social contro Sinisa, che da luglio 2019 combatte contro la leucemia.

A questo punto una delle figlie del tecnico, Viktorija ha deciso però di prendere la parola, in un post su Instagram, in difesa del padre. Queste le sue parole: “Non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro ad una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e oltrepassato qualcosa va detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no, non l’accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante. Ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, un padre. Io mi vergogno per voi”.

