Insulti razzisti contro Ibrahimovic. Il comunicato della Stella Rossa

Arriva tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la risposta della Stella Rossa alle offese razziste rivolte dai suoi tifosi nei confronti di Ibrahimovic. Questa la nota del club serbo: “La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo. La società si scusa nella maniera più sincera con Zlatan Ibrahimovic per l’episodio spiacevole”.