Insulti razzisti ad un compagno. Il Corinthians rescinde il contratto con Avelar, ex Torino e Cagliari

Danilo Avelar, difensore del Corinthians ed ex Cagliari e Torino, è stato protagonista di un episodio di razzismo durante una diretta web. Il giocatore si sarebbe rivolto ad un compagno in maniera indecorosa, chiamandolo “Figlio di una negra”.

A tal proposito, il Corinthians ha deciso di rescindere suo contratto. Avelar in un comunicato ha ammesso di aver fatto questo commento dopo esser stato offeso in quanto brasiliano. Si è scusato, ma ciò non è bastato per il Corinthians, che con un comunicato ha annunciato la rescissione del contratto.

Questo quanto si legge: “Lo Sport Club Corinthians Paulista informa che è in contatto con l’atleta Danilo Avelar e i suoi rappresentanti per discutere e formalizzare le misure appropriate per porre fine al rapporto. Il Corinthians ribadisce di ripudiare qualsiasi manifestazione di connotazione razzista, coerente con la sua storia di difesa dell’uguaglianza e della democrazia”.

Foto: Twitter Corinthians