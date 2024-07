Insulti razzisti a Vinicius Jr e Rudiger sul forum di ‘Marca’: arriva la sentenza del tribunale. Il comunicato del Real Madrid

Di seguito il comunicato del Real Madrid riguardo la sentenza, pubblicata da poco, del tribunale sugli insulti razzisti, rivolti a Vinicius Jr. e Rudiger, diffusi in un forum online del quotidiano spagnolo ‘Marca’.

“Il Real Madrid CF comunica che il tribunale investigativo n. 5 ha emesso oggi una sentenza di condanna nei confronti di una persona che, agendo sotto vari pseudonimi nel forum dell’edizione digitale del quotidiano Marca , ha rivolto gravi attacchi e insulti razzisti contro il nostro giocatori Vinicius Junior e Antonio Rüdiger. L’imputato è stato riconosciuto colpevole, nello specifico, di due delitti contro l’integrità morale commessi contro Vinicius Junior e Antonio Rüdiger, entrambi aggravati dall’aver agito con motivazioni razziste e, nel caso di Antonio Rüdiger, anche disprezzando la sua religione. Il tribunale ha condannato l’imputato a otto mesi di reclusione e a non partecipare al suddetto forum per 20 mesi. La sospensione della pena detentiva è stata subordinata alla partecipazione dell’imputato ad un programma di parità di trattamento e non discriminazione. Si tratta della seconda condanna penale per insulti razzisti ricevuti da giocatori del Real Madrid, che in questo caso e, per la prima volta, ha sancito attacchi intollerabili di questo tipo che si verificano anche nei forum digitali e sui social network. Il Real Madrid, che insieme a Vinicius Junior ha avviato procedimento giudiziario privato, continuerà a lavorare per proteggere i valori del nostro club e sradicare qualsiasi comportamento razzista nel mondo del calcio e dello sport. Il Real Madrid, infine, apprezza la collaborazione cittadina dimostrata dal tifoso che, dopo aver scoperto gli insulti condannati nel forum del quotidiano Marca , li ha portati all’attenzione delle autorità e del nostro club”.

Foto: twitter Real Madrid