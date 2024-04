Insulti razzisti a Sanchez Flores e Acuña, chiuso per tre giornate lo stadio del Getafe

Lo stadio del Getafe, il Coliseum Alfonso Perez, sarà chiuso parzialmente per te giornate. Decisione presa dalla RFEF, la Federcalcio spagnola, in seguito agli insulti razzisti e xenofobi rivolti dai tifosi degli Azulones nei confronti dell’allenatore del Siviglia Quique Sanchez Flores e del terzino Marcos Acuña, nel corso dell’ultimo match di campionato giocato dalla squadra di José Bordalas contro gli andalusi. L’arbitro ha applicato il protocollo in vigore, dopo aver sentito i tifosi in tribuna definire il difensore argentino una “scimmia” sospendendo la partita. Prevista anche una multa di 27.000 euro per il club.

Foto: logo Getafe