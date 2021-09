Insulti per Lukaku e cori contro l’Inter: il centravanti belga bersagliato dal pubblico dello Stadium

Nel primo tempo, ma anche in avvio di ripresa, l’Allianz Stadium ha intonato pesanti cori e fischi per Romelu Lukaku. Cori come il classico ‘figlio di’ e altri contro l’Inter, il centravanti belga del Chelsea è stato il bersaglio numero uno della tifoseria della Juventus.

Foto: Twitter Champions League