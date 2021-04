Insulti e frasi razziste a Duncan, ma lui risponde sui social: “La colpa è dei genitori”

Dopo la partita di ieri contro la Roma, il calciatore del Cagliari Alfred Duncan ha postato sul suo profilo Instagram gli insulti che ha preso sui social con frasi razziste annesse: “Manco sei buono per giocare”, “Figlio di b…”, “Te morisse la nonna” e altre frasi simili. Duncan ha risposto scrivendo “La colpa non è sua ma dei genitori.. Educazione è la chiave! Insegna ai tuoi figli come pensare e non cosa pensare”. Un caso simile successe anche a Simy del Crotone che scelse di non stare in silenzio.

Foto: Instagram personale