Insulti e frasi razziste a Duncan: arrivano le scuse

Dopo la partita di domenica contro la Roma, il calciatore del Cagliari, Alfred Duncan, ha postato sul suo profilo Instagram gli insulti ricevuti sui social con frasi razziste annesse: “Manco sei buono per giocare”, “Figlio di b…”, “Te morisse la nonna” e altre frasi simili. Duncan ha risposto scrivendo “La colpa non è sua ma dei genitori.. Educazione è la chiave! Insegna ai tuoi figli come pensare e non cosa pensare”.

Ieri sono arrivate le scuse della mamma del ragazzo protagonista dello spiacevole episodio con un messaggio rivolto al centrocampista ghanese e al Cagliari. Duncan ha accettato le scuse e ribadito: “Delle frasi razziste mi interessa poco, ma i genitori non si toccano mai e dobbiamo sapere che dietro i giocatori ci sono persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare dove sono. Questo deve essere una lezione soprattutto per i genitori, perché siamo il riflesso dei nostri figli”.