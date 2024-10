Insulti al VAR: multa di 750.000 sterline al Nottingham Forest

Il Nottingham Forest , club di Premier League, è stato multato di 750.000 sterline e deferito per i commenti pubblicati ad aprile sul VAR della gara contro l’Everton, Stuart Attwell. Una commissione di regolamentazione indipendente ha ritenuto fondata l’accusa rivolta dalla Football Association; il club lamentava la mancata assegnazione di tre rigori durante la partita persa contro i Toffees nella scorsa stagione e, dopo il match, ha scritto sul suo account ufficiale X: “Tre decisioni estremamente sbagliate, tre rigori non assegnati, che semplicemente non possiamo accettare.

Abbiamo avvisato la PGMOL che il VAR (Attwell) è un tifoso del Luton prima della partita, ma non lo hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prova più volte”. Dopo la sentenza, il Nottingham Forest ha espresso rabbia: “Siamo particolarmente preoccupati che la FA, nelle sue osservazioni, abbia chiesto una sanzione superiore a 1.000.000 di sterline. Riteniamo che questa richiesta, insieme alla multa successiva, sia del tutto sproporzionata. Il Club farà ricorso contro la decisione”. Foto: logo Nottingham Forest