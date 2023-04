Insulti a Theo Hernandez e al figlio. Leao duro: “Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole”

Brutta vicenda sui social con Theo Hernandez protagonista, che ha postato una foto con il figlio sotto la quale sono piovuti insulti, minacce e odio da parte di tifosi, in particolare del Napoli. Un bruttissimo gesto, che va condannato.

Lo fa Rafael Leao, che intierviene su Twitter in difesa del compagno, scrivendo: “Purtroppo i social network sono uno strumento dove ognuno pensa di poter dire quello che vuole – spiega il talento lusitano su Twitter. Non è successo niente fratello, Dio è sempre con la tua famiglia”.

Foto: Instagram personale