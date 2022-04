Insigne: “Vittoria importante, crediamo allo Scudetto. Nazionale? Chiedo ancora scusa ai tifosi”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli. ha parlato a Dazn dopo il successo dei partenopei in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Pesa sicuramente tanto questa vittoria, ma noi pensiamo partita dopo partita, fare il nostro e vedere dove arriviamo. Sapevamo che sarebbero stati tre punti pesanti. Abbiamo fatto quello che dovevamo, godiamoci i tre punti ma già da domani dobbiamo pensare alla prossima”.

Sulla Nazionale: “A me dispiace che non andiamo ai Mondiali, di nuovo. E’ una grande delusione e non posso fare altro che chiedere scusa ai tifosi. Oggi era importante vincere e ci godiamo questa vittoria”.

A chi era rivolta la dedica dopo il gol? “Per mio figlio grande, domani è il suo compleanno. Prima della partita mi ha mandato un messaggio ricordandomi che domani è la sua festa e ci tenevo a dedicargli un gol”.

Credete allo Scudetto? “Ci crediamo, ci abbiamo sempre creduto. Mancano sette partite importanti e bisogna affrontarle nella giusta maniera tutte e sette”.

Foto: Twitter Napoli