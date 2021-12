Insigne, un’estate di fantasia e nessuna proposta vera dalla Serie A

Lorenzo Insigne ha una grande proposta da Toronto, non certo una novità delle ultime ore. Noi aspetteremmo ancora un po’. E ci permettiamo di fare alcune considerazioni: dalla scorsa estate, malgrado la fantasia di chi voleva amplificare cose mai realmente accadute, non c’è stata un’offerta degna di tale nome da parte di un club italiano. Tutto questo malgrado le acrobazie di chi lo assiste: un giorno era nella sede del Milan, qualche giorno dopo in quella dell’Inter, magari qualcuno ci cascava (si fa per dire…) e amplificava.

Morale della favola: zero offerte vere per Insigne. Morale ulteriore: unica offerta vera da Toronto. Certo, c’è ancora tempo e magari in tutto questo può nascondersi qualche bluff. Ma una domanda si impone: per quale motivo Lorenzo, fresco del titolo di Campione d’Europa, non ha ricevuto una proposta vera? Mistero. Meglio ancora, la risposta c’è: ci sono i procuratori bravi, veri, professionali, quelli che improvvisano, quelli che fanno cinema, quelli che cercano fumo in assenza di arrosto.

Magari presto sarà lo stesso Insigne a fare qualche altra riflessione. E poi deciderà se rinnovare la fiducia oppure no, se sciogliere le riserve oppure no, se aprire al Napoli oppure no. E non ci riferiamo solo alla proposta del Toronto che freme, aspetta ma che deve portare un po’ di pazienza. Presto conosceremo tutte le carte, anche quelle di chi magari pensa di sbancare con una coppia d’assi.

Foto: Twitter Napoli