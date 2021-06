Insigne: “Un bel regalo per i 30 anni, anche se inizio a diventare vecchio. Diremo la nostra agli Europei”

Nel giorno del suo 30° compleanno, l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato dopo la vittoria dell’Italia per 4-0 contro la Repubblica Ceca.

Queste le sue parole a Rai Sport: “Il gol è il regalo più bello per i 30 anni. Abbiamo fatto un ottimo test, abbiamo giocato bene, ora dobbiamo migliorare a arrivare al top agli Europei. A 30 anni leader tecnico della squadra? No, a 30 anni mi sento vecchio. Scherzi a parte, siamo un grande gruppo, Mancini ci permette di esprimerci al meglio a divertirci, io posso solo ringraziarlo per la fiducia che mi ha dato. Dove può arrivare l’Italia? Io penso che sia ancora presto per dirlo, certamente diremo la nostra. Strada facendo vedremo. Tifosi? Sarà una bella emozione, saranno 16.000 che ci spingeranno per far bene e dopo mesi sarà bello rivederli”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro