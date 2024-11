Insigne: “Solo in Italia viene escluso chi gioca lontano, i sudamericani fanno 13 ore di volo. Perché a noi non è consentito?”

L’ex giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, ha condiviso le sue riflessioni sulla Nazionale italiana, che stasera sfiderà il Belgio nella Nations League, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica.

“I due Mondiali saltati sono una ferita, anche nella mia carriera. Sono grato a Prandelli di avermi portato in Brasile, ma ero un ragazzino. Con Ventura e Mancini fallimmo, ma soprattutto con quest’ultimo mi ha fatto male. Una spiegazione non riuscimmo a darcela”.

Cosa sta accadendo al calcio italiano?: “Sento parlare di crisi dei talenti e magari qualcosa di vero c’è. Ma la storia dice altro: i campioni in Italia sono sempre nati, bisogna solo aiutarli di più a emergere come accade all’estero. I club devono investirci, gli allenatori dar loro fiducia, pure per la Nazionale. Spalletti sta aprendo ai giovani le porte e i risultati si iniziano a vedere”.

In Canada si respira già l’aria del Mondiale? : “C’è attesa, cartelloni pubblicitari per le strade, anche se manca ancora un anno e mezzo. Il calcio in America non è ancora molto seguito, ma il movimento sta crescendo e il volano dei Mondiali sarà straordinario. Ho solo un rammarico nell’essere ora in Canada: che solamente in Italia accade che chi va a giocare lontano, è escluso dal giro della Nazionale. I sudamericani che stanno in Serie A possono fare ogni volta 13 ore di volo, perché a noi non è consentito?”.