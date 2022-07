Insigne: si divora un gol e sbaglia dal dischetto

Non è iniziata certamente nel migliore dei modi l’avventura di Lorenzo Insigne col Toronto. Nella notte, l’ex attaccante del Napoli ha giocato la gara di MLS contro il New England Revolution. Tuttavia, la sua prova è stata tutt’altro che positiva. Intorno al 43′, infatti, ha sparato addosso al portiere un pallone filtrante servito da Bernardeschi. Poi, a una manciata di minuti dal triplice fischio, ha sbagliato dal dischetto del rigore una rete che avrebbe potuto modificare l’inerzia della partita. Piove sul bagnato per il classe ’91: il doppio errore arriva dopo tre settimane di stop per i postumi di un fastidio al polpaccio. La scorsa settimana, poi, ha perso la finale di Coppa Canadese che avrebbe dato alla squadra l’accesso alla Champions americana.

Foto: Facebook Toronto