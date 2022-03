Insigne: “Se giochiamo come stasera non ci ricorderà nessuno. Possiamo fare ancora bene”

È sicuramente deluso Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo la partita persa contro il Milan. Presentatosi ai microfoni di Dazn per commentare la partita, il numero 24 azzurro ha dichiarato: “Molto demerito da parte nostra, anche se abbiamo lottato fino alla fine. Dispiace perché c’era tanta gente che ci ha sostenuto. Grande rammarico per questo”.

Sull’occasione mancata: “Sapevamo che oggi era una grande occasione e l’abbiamo sprecata. Mancano ancora tante partite e sono pochi i punti di distacco. Dobbiamo rimanere concentrati e fare meglio, me in primis”.

Nessuna parola nello spogliatoio: “Penso che fosse inutile parlare stasera. C’era la tristezza del momento ed è meglio parlare domani a mente fredda analizzando gli errori e le cose buone”.

I giochi ancora non sono chiusi: “C’è tanta voglia di conquistare qualcosa, ma se facciamo come stasera non ci ricorderà nessuno. Dobbiamo rimanere tranquilli perché ci sono ancora tante partite importanti. Dobbiamo ripartire dalle cose buone perché qualcosina stasera si è visto. La analizzeremo col mister e vedremo. E inutile pensare alla sconfitta, perché fa male. Spiegarlo a parole è difficile. Possiamo fare ancora grandi prestazioni tutti insieme”.

