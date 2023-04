Insigne scrive al “suo” Napoli: “Questa volta posso dirlo, manca poco al grande sogno”

Al Napoli manca pochissimo per la vittoria del campionato, potrebbe mancare addirittura una sola settimana. Vista la sconfitta della Lazio seconda in casa contro il Torino e la vittoria degli Azzurri di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium contro la Juventus, il Napoli potrebbe già vincere lo Scudetto il prossimo 30 aprile 2023. Tramite i propri canali social, Lorenzo Insigne ha voluto mandare un messaggio ai suoi ex compagni: “Alcuni amori li senti sempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso napoletano so scaramantico. Ma questa volta posso dirlo: manca poco al grande sogno. Avanti così”.

Foto: Instagram Insigne