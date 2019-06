Insigne: “Sarri alla Juve? Per noi napoletani sarebbe un tradimento”

“Sarri alla Juve? Ha fatto tanto per noi giocatori e per il popolo napoletano. Si è sempre schierato dalla nostra parte. E’ un professionista ma questa scelta farebbe male”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, Lorenzo Insigne, rilasciate nel corso di una conferenza stampa tenutasi pochi istanti fa nell’aula magna di Coverciano. “Sarebbe dura vederlo su quella panchina”, ha aggiunto a proposito del suo ex allenatore, “Sono napoletano e capisco come la gente sta vivendo questa situazione. Per noi napoletani sarebbe un tradimento”.

Foto: twitter ufficiale Vivo Azzurro