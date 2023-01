Insigne ricorda Vialli: “Così vero, così importante. Un ricordo per sempre”

Anche Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, ha voluto inviare un ultimo messaggio sui social per ricordare Gianluca Vialli, morto questa mattina e con il quale ha condiviso l’esperienza del successo ad Euro 2020.

Queste le parole dell’ex Napoli: “Così vero, così importante, grazie Luca. Un periodo fantastico, un ricordo per sempre!”

Foto: Instagram Vialli