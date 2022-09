Insigne ricorda il suo Napoli: “Il rimpianto è non aver vinto lo scudetto. Eravamo a tanto così”

Lorenzo Insigne manda un messaggio alla sua Napoli. L’attaccante passato al Toronto lo scorso giugno ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. La stessa emittente ha mandato in onda un’anticipazione dell’intervista: “Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri. E anche ora che non ci sono più spero che il Napoli raggiunga questo traguardo perché i tifosi lo meritano. La città dà tanto alla squadra, spero che un giorno possa festeggiare“.

Foto: instagram Napoli