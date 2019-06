Insigne sul Napoli: “Fare una bella annata e non vincere fa male”

L’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, Lorenzo Insigne, ha parlato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nell’aula magna di Coverciano: “Napoli? Fare un’annata bene senza vincere fa sempre male, ora sono qui e darò il massimo per cercare di fare sei punti importanti per la classifica. Io sono napoletano e tutti si aspettano di più da me. Per quanto riguarda la Nazionale, stiamo studiando la Grecia, non sarà semplice. Dobbiamo partire con la giusta voglia. Siamo una squadra tecnica e dovremo essere bravi nello sfruttare le nostre qualità”.

Foto: twitter ufficiale Napoli