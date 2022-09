Insigne: “Mi manca giocare con la maglia del Napoli, però ho fatto la mia scelta e non me ne pento”

In uno speciale di Dazn “Toronto Little Italy“, disponibile da oggi sulla piattaforma, l’intervista ai tre giocatore italiani della squadra canadese: Bernardeschi, Criscito ed Insigne.

E’ proprio il giocatore napoletano a ricordare con nostalgia casa. Queste le parole dell’ex capitano del Napoli: “Non nascondo che mi manca giocare con la maglia del Napoli, però ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ora sto qui e penso a stare bene” .

Foto: Facebook Napoli