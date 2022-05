Insigne: “Italia, io ci sono anche se vado a Toronto. I giovani? Rimasto colpito da Bastoni e Tonali”

In occasione della vigilia della partita contro l’Argentina, ha parlato in conferenza stampa Lorenzo Insigne che si è soffermato sul suo futuro con l‘Italia: “Il ritiro? Per me è presto, anche se vado dall’altra parte del mondo ho sempre dato la mia disponibilità. Ho grande attaccamento per questa maglia, poi chi vivrà vedrà. Ho parlato con Mancini e ho sempre dato la mia disponibilità, anche a viaggiare. Io accetterò tutte le sue scelte e finché ce la farò darà la mia disponibilità»

Riguardo i giovani Insigne esclama: “Quelli che mi hanno impressionato di più sono Donnarumma e Bastoni, ma anche Tonali. E poi il mister ha sempre avuto il coraggio di lanciare i giovani”

Foto: Twitter Euro2020