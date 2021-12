Insigne influenzato, il report del Napoli

Altra tegola in casa Napoli. L’allenatore dei partenopei Spalletti deve far fronte già a diverse assenze, ma molto probabilmente anche Insigne non prenderà parte alla prossima partita. L’ex Pescara infatti ha l’influenza e deve attendere il responso del tampone, come confermato da una nota del Napoli: “Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”. Foto: Twitter Napoli