Insigne: “Il pari lascia l’amaro, ci proveremo al ritorno. Messi? Un onore scambiare la maglia”

Queste le parole di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’1-1 contro il Barcellona: “La maglia scambiata con Messi? Gliel’ho chiesta prima della partita. E’ un onore e lo ringrazio. Questo pareggio lascia un po’ di amaro perché ce la siamo giocata a tratti, facendo una gara di sacrificio. Ora testa al campionato, abbiamo una gara importante in casa e dobbiamo fare bene. Ritorno? Noi pensiamo di andare là e fare una grande partita, rischiando un po’ di più per cercare di qualificarci. Come ho vissuto la partita? E’ stata una bella emozione perché era la prima volta che affrontavamo il Barcellona e Messi. Sono un po’ dispiaciuto per il risultato, davanti ai nostri tifosi potevamo vincere, ma ora proveremo a farlo al ritorno”, ha concluso Insigne.

Foto: Twitter ufficiale Napoli