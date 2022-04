Insigne: “Ieri duro colpo per la squadra e per i tifosi. Ma non molleremo”

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha voluto esternare sui social i suoi sentimenti, dopo l’1-1 con la Roma, che rischia di estromettere gli azzurri dalla corsa allo scudetto.

Queste le sue parole: “ Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita !!! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine !!FNS”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)

Foto: Twitter Napoli