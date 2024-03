Insigne: “Europei? Ci spero, ma se Spalletti non dovesse convocarmi, lo accetterei senza problemi”

Lunga intervista quella rilasciata ai microfoni di Cronache di spogliatoio da parte di Lorenzo Insigne, attaccante ex Napoli oggi al Toronto. Queste le sue parole in vista di una sua possibile convocazione per i campionati europei di calcio che in estate si disputeranno in Germania: “Spero di ricevere una chiamata per l’Europeo. Ma Spalletti è il numero uno: se non dovesse convocarmi, lo accetterei senza problemi Ai ragazzi che andranno all’Europeo dico che neanche noi siamo partiti come favoriti nel 2021, ma che ai nastri di partenza si parte tutti da zero, dallo stesso punto. In cuor mio, spero di essere con voi.

Sono venuto in America per giocare a calcio, e lo farò fin quando il fisico me lo permetterà. Tanti giocatori dall’MLS vengono chiamati in Nazionale, dall’Argentina fino alla Grecia. Quindi non vedo perché non crederci e non lavorare per provare a essere chiamato. Io sarò sempre a disposizione della Nazionale, accettando qualunque scelta verrà fatta. Ricevere una chiamata è sempre motivo d’orgoglio.”

Foto: Twitter Toronto