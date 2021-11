Insigne e Fabian Ruiz in gruppo. Spalletti li recupera per la Lazio

Buone notizie da Castel Volturno per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli recupera Insigne e Fabian Ruiz in vista della gara di domenica contro la Lazio.

Questa la nota del Napoli: “Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima parte di lavoro di forza in palestra ha svolto esercitazione tattica in campo. Anguissa ha svolto terapie. Fabian e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo”.